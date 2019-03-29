Коми ученые установят, какие виды птиц опасны для сыктывкарского аэропорта

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-29T11:57:11+03:00

На это выделят 749 тысяч рублей

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«Комиавтотранс» нашел подрядчика для выполнения эколого-орнитологического обследования сыктывкарского аэропорта и прилегающей к нему территории. Конкурс выиграло ФИЦ Коми НЦ УРО РАН. Стоимость проведения обследования — 749 тысяч рублей.

Исследователи понаблюдают за птицами на аэродромах и приаэродромной территории: установят маршруты, высоту, интенсивность и суточную активность перелетов птиц, места их концентрации; численность и видовой состав скоплений птиц, характер их поведения (гнездятся, кормятся, отдыхают, ночуют), в различные периоды суток, особенности среды обитания, способствующих их концентрации.

По результатам обследования ученые узнают о местонахождении гнездовых колоний, их размерах, расположении и количестве гнезд, видовом составе птиц, местах кормежки, годовой динамике численности птиц и охранном статусе колоний. Кроме того, они выявят виды, представляющие наибольшую угрозу для движения самолетов, и тщательнее исследуют этих птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU