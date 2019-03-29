В Сыктывкаре объявлен срочный сбор на украшение звонницы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-29T13:06:41+03:00

Епархии необходимо собрать еще 400 тысяч на украшение для звонницы Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Изменить размер текста: A A

Сыктывкарская епархия объявила срочный сбор на металлические конструкции для звонницы Свято-Стефановского собора. Епископ Сыктывкарский и Коми Зырянский владыка Питирим опубликовал на личной странице в соцсети "Вконтакте" обращение к прихожанам с просьбой перечислить деньги для приобретения железных украшений на фасад здания.

- В идеале надо было покупать металлические изделия за 2 миллиона рублей, но мы нашли недорогой вариант - это просто железные конструкции, которые надо будет покрасить краской. Они стоят около 600 тысяч рублей. Нам уже удалось собрать 200 тысяч, чтобы внести предоплату. Еще необходимы 400 тысяч, - рассказал "КП в Коми" Владыка Питирим.

Деньги можно перевести на счёт епархии:

Религиозная организация. Сыктывкарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) ИНН 1101474760,КПП 110101001,ОГРН 1021100003, Р/С 40703810928000100533 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СБЕРБАНК г. СЫКТЫВКАР К/С30101810400000000640, БИК 048702640.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Благотворительная помощь на строительство звонницы Свято – Стефановского Кафедрального Собора г. Сыктывкар. НДС нет.

ИСТОЧНИК KP.RU