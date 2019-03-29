В Сыктывкаре горожанину дали срок за избиение 10-летней падчерицы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-29T14:24:42+03:00

Ему предстоит провести в колонии 3 года

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О том, что отчим бьет падчерицу догадались соседи. Они же и сообщили об этом в полицию. Далее уже следствие и суд установили, что с января по сентябрь 2018 года девочка регулярно терпела физические наказания и унижения. Фигурант регулярно бил ребенка и оскорблял ее.

Мужчину задержали и вменили ему в вину истязание несовершеннолетней, которая в силу возраста находится в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от истязателя.

На суде фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Несмотря на это, судья признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает Следственный комитет по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU