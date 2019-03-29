Ясные дни сменятся снегопадами и вьюгой: МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-29T14:53:53+03:00

Этой ночью погода в республике резко ухудшится

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По прогнозу синоптиков, в ночь на 30 марта и в течение дня произойдет значительное ухудшение погодных условий.

Территория Республики Коми попадет под влияние активного циклона.

В центральных и северных районах (Удорском, Княжпогостском, Усть-Цилемском, Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Печорском, Усинском, Интинском) пройдет снег, мокрый снег, местами сильный. Ветер ожидается юго-западный с переходом на западный, северо-западный 8-13 м/с, порывами 17-22 м/с, временами метель.

При повышении температуры воздуха до 0...+2°С ожидается налипание мокрого снега, гололед.

В Воркутинском районе ожидается снег, ветер южный, юго-западный 13-18 м/с, порывами 20-25 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 500 м и менее.

В южных районах ожидается снег с дождем, усиление юго-западного, западного ветра до 6-11 м/с, порывами до 15-18 м/с.

В этой связи МЧС по Коми объявило по республике штормовое предупреждение. На сайте ведомства населению даются следующие рекомендации:

- воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим;

- воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, от участия в массовых мероприятиях;

- не оставлять в опасности нуждающихся в помощи;

- убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов;

- находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, шатких конструкций;

- перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Сообщите об отключении в энергослужбу.

ИСТОЧНИК KP.RU