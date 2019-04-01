В Коми определили "гроссмейстера" в местах не столь отдаленных

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-01T09:51:07+03:00

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В Коми осужденные сошлись в шахматном онлайн-турнире. География турнира охватила 6 спецучреждений Республики Коми, в соревнованиях участвовали сидельцы следственных изоляторов №1 и 2 в Сыктывкаре и Сосногорске, колонии №25 и 19 в столице Коми и Верхнем Чове, больницу №18 в Ухте и колонию-поселения.

Шахматные баталии проходили посредством интернет-технологий в онлайн-режиме в два этапа в течении двух дней – 28 и 29 марта. Турнир проходил по круговой системе – каждый сразился с каждым. Всего было сыграно 30 партий. Победителя определили по количеству одержанных побед за два тура. Главным судьей соревнований выступил Владимир Акулин, президент шахматной федерации Коми.

В упорной борьбе победил игрок из ухтинской ИК-19, в копилке которого набралось максимальное количество побед – 5. С 4 выигранными партиями на втором месте оказался осужденный верхнечовской ИК-25 (г.Сыктывкар), а третье место за 3 победы досталось шахматисту емвинской КП-51.

Владимир Акулин подготовил призы для лучших игроков – 2 керамические ладьи. Их вручат адресатам в исправительных учреждениях. Белая достанется победителю турнира, черная станет призом зрительских симпатий. По решению арбитра она уедет в СИЗО-1 – игрок, по словам Владимира Акулина, показал «хорошие партии».

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РК.

Белая ладья - трофей победителя, черная - приз зрительских симпатий. Фото: УФСИН России по РК

ИСТОЧНИК KP.RU