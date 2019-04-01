Безналичная оплата проезда: теперь и в автобусах Усинска

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-01T10:30:52+03:00

Безналичная оплата проезда в Сыктывкаре показала свою эффективность и востребованность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» сообщает, что на всех автобусных маршрутах Усинска появилась возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой или смартфоном. Стоимость проезда осталась прежней: на городских маршрутах — 17 рублей, на пригородных — согласно тарифной сетке. Скидки при оплате проезда безналичным способом, пока, не предусматривается.

- Безналичная оплата проезда в Сыктывкаре показала свою эффективность и востребованность. Ежедневно в автобусах столицы Коми проходит более 14 000 транзакций. Это цифра составляет 60% от общей доли всех платежей. Мы надеемся, что усинцы оценят нововведение, будут активно им пользоваться и доля безналичных транзакций в автобусах превысит рекордные цифры Сыктывкара, - отметил исполняющий обязанности директора «САТП №1» Дмитрий Чепурнов.

Напомним, процесс оплаты занимает несколько секунд: нужно приложить карту или гаджет к валидатору, далее дождаться сигнала и печати билета.

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ИСТОЧНИК KP.RU