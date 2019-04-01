Республика Коми вошла в рейтинг провинций с высокими зарплатами

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-01T10:55:18+03:00

Согласно расчетам, в среднем жители провинции в 2018 году получали 34,5 тысячи рублей в месяц. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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Республика Коми вошла в число провинциальных регионов с высокими зарплатами. Об этом сообщает РИА Новости. Лидерами по зарплатам в малых и средних городах стали жители Сибири и Дальнего Востока, а аутсайдерами— Северный Кавказ и в Ивановская область. В список не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

При составлении рейтинга эксперты основывались на данных Росстата о соотношении средней зарплаты к местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Согласно расчетам, в среднем жители провинции в 2018 году получали 34,5 тысячи рублей в месяц.

Также установлено, что зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Исключениями стали лишь Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми, Амурская и Еврейская автономная области. Эксперты объясняют это сырьевым характером экономики регионов.

Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ. Средняя зарплата здесь составила 87 тысяч рублей в месяц (в 4,5 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг). Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ — 79,2 тысячи рублей (в 3,95 раза больше). На третьей позиции расположилась Магаданская область с зарплатой 81,4 тысячи рублей (в 3,88 раза больше).

Замыкает рейтинг Чечня, где средняя зарплата в провинции составила 20,4 тысяч рублей (в 1,35 раза больше стоимости фиксированного набора товаров). В конце списка также оказались Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ивановская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU