В Усинске "десятка" на "встречке" столкнулась с микроавтобусом "Мерседес"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-01T11:04:03+03:00

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В Усинске сегодня утром произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-2110 и микроавтобус "Мерседес". По предварительным данным пострадали 6 человек.

Авария произошла примерно 7:40 утра на улице Промышленной в районе столовой "Северянки". Пока точная картина ДТП не восстановлена. В УГИБДД по Коми обладают лишь предварительной информацией. Скорее всего, водитель "десятки" не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. На "встречке" ВАЗ столкнулся в микроавтобусом марки "Мерседес". На данный момент известно о шести пострадавших.

На месте аварии работают сотрудники оперативно-экстренных служб.

Фото: www.usinsk.online

Фото: www.usinsk.online

ИСТОЧНИК KP.RU