В Печоре ищут мужчину с охотничьими лыжами

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-01T11:58:59+03:00

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В Печоре пропал 59-летний мужчина. Александр Хаёров вышел из дома 26 марта и не вернулся. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» в Коми.

Приметы: рост – 175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы. Был одет в синюю телогрейку-спецовку, спортивные брюки с белыми лампасами, черные дутые сапоги, черную вязаную шапку с широкой синей полосой. С собой у пропавшего мужчины были синие охотничьи лыжи.

Александр Хаёров нуждается в медицинской помощи. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, просьба сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU