У Дома дружбы народов новый директор

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-01T11:59:41+03:00

Им стал бывший главред сатирического журнала на коми языке Григорий Хатанзейский

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Министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева представила сотрудникам Дома дружбы народов нового директора учреждения. Им стал журналист Григорий Хатанзейский. Ранее он занимал должность главного редактора газеты «Коми му» и сатирического журнала на коми языке «Чушканзі» («Оса»). Он также является секретарем Межрегионального общественного движения «Коми войтыр».

Новый директор Дома дружбы народов Республики Коми нацелен на конкретные результаты, которые привнесут положительные перемены в деятельность учреждения.

- Коллективом наработан большой опыт. Но жизнь не стоит на месте, нужны новые подходы. Считаю, что Дом дружбы народов должен подтверждать свой статус республиканского: чаще выходить в районы, плотнее работать с общественными национально-культурными организациями на местах. Важно обратить внимание на грантовую политику: участвовать в грантовых конкурсах и распространять знания о грантовой системе поддержки среди общественных организаций. Мыслей много. Мы нацелены на результат, - поделился планами Григорий Хатанзейский.

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ИСТОЧНИК KP.RU