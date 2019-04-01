Коми ученых наградили на международном научном салоне за картофель для Арктики

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-01T13:16:16+03:00

Фото из группы Коми научного центра в "ВКонтакте"

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Ученые из Республики Коми получили награду на 22-ом московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Их отметили Кубком Архимеда-2019 за развитие изобретательства и рационализаторства в нашем регионе

На Салоне сотрудники ФИЦ Коми НЦ УРО РАН Павел Конкин, Николай Чеботарев, Наталья Булатова и Юлия Комова представили новые сорта картофеля и способ прогнозирования урожая и продуктивности почвы с учетом абиотических факторов.

Новые сорта картофеля — «Зырянец» и Вычегодский» — адаптированы к климатическим условиям Арктики и Заполярья. Они имеют высокую урожайность, хорошие вкусовые качества и иммунитет к различным болезням и вредителям. Семена новых сортов картофеля уже сеяли на полях республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU