Коми ученых наградили на международном научном салоне за картофель для Арктики
Ученые из Республики Коми получили награду на 22-ом московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Их отметили Кубком Архимеда-2019 за развитие изобретательства и рационализаторства в нашем регионе
На Салоне сотрудники ФИЦ Коми НЦ УРО РАН Павел Конкин, Николай Чеботарев, Наталья Булатова и Юлия Комова представили новые сорта картофеля и способ прогнозирования урожая и продуктивности почвы с учетом абиотических факторов.
Новые сорта картофеля — «Зырянец» и Вычегодский» — адаптированы к климатическим условиям Арктики и Заполярья. Они имеют высокую урожайность, хорошие вкусовые качества и иммунитет к различным болезням и вредителям. Семена новых сортов картофеля уже сеяли на полях республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU