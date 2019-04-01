В Сыктывкаре закрыты все автомобильные ледовые переправы

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-01T14:25:23+03:00

В республике продолжают функционировать ещё 94 ледовые дороги из 102 открытых в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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Из действующих переправ в столице республики остается действовать лишь пешеходная ледовая переправа в местечке Алешино, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

С наступлением тепла в Республике Коми постепенно закрываться ледовые переправы. Так, в Сыктывкаре закрыты все автомобильные ледовые дороги. Автомобильная ледовая дорога через реку Вычегда, соединяющая Сыктывкар и пригородный поселок Седкыркещ не соответствует требованиям безопасности и подлежит закрытию. Подлежат закрытию и две ледовые дороги через Вычегду, соединявшие столицу республики с местечком Трёхозёрка. Из действующих переправ в столице республики остаётся действовать лишь пешеходная ледовая переправа в местечке Алёшино.

Кроме того, подлежат закрытию ледовые переправы через реку Вымь в поселке Ветью Княжпогосткого района и переправа через реку Вычегда, соединяющая деревню Тыдор и деревню Семуково, в Усть-Вымском районе.

В республике продолжают функционировать ещё 94 ледовые дороги из 102 открытых в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU