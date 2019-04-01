Откосить нельзя служить: ижемских уклонистов оштрафовали на 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-01T16:25:38+03:00

Теперь все равно пойдут в армию

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Жителей Ижемского района оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, они проигнорировали свой долг. Их признали виновными в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Коми.

18-летнего и 22-летнего жителей Ижемского района признали годными к военной службе. Их оповестили под роспись о начале кампании. В дальнейшем мужчины должны были пройти призывную и медицинскую комиссию, но не пришли вовремя в военный комиссариат. Свою оплошность молодые люди даже не пытались исправить. Документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от службы в армии, и уважительных причин, объясняющих неявку, они не предоставили.

После начала расследования «уклонисты» признали свою вину и попросили суд об особом порядке разбирательства. В итоге, горе-призывникам назначили штраф в 40 тысяч рублей каждому.

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ИСТОЧНИК KP.RU