Врачи осмотрели 11 участников аварии в ДТП в Усинске

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-01T17:31:03+03:00

В столкновении ВАЗа и Мерседеса никто не пострадал

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Сегодня в Усинске произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-2110 и микроавтобус «Мерседес». В аварию попали 11 человек. Никто серьезно не пострадал.

Напомним, что авария случилась сегодня в 7 часов 40 минут на Промышленной улице в районе столовой «Северянка». По предварительным данным, водитель «десятки» не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу. На встречной полосе ВАЗ столкнулся с микроавтобусом.

Врачи осмотрели 11 участников ДТП. Двое отказались от госпитализации на месте, троих отправили в больницу с небольшими травмами. Ещё шесть человек — пятерых мужчин и женщину — после проверки в поликлинике отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU