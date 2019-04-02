СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-02T09:34:40+03:00

Планируется, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на ремонт дорог в Сыктывкаре ежегодно будут выделяться сопоставимые суммы ежегодно до 2024 года включительно. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Все участки на ней разделены по цветам

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В Сыктывкаре создана онлайн карта ремонта автодорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Для её просмотра необходимо пройти по ссылке. В настоящий момент планируемые к ремонту участки обозначены оранжевым цветом. Далее красным будут обозначаться места проведения работ, зелёным – уже отремонтированные дороги.

- В этом году на ремонт дорог в Сыктывкаре будет направлено свыше 446 миллионов рублей, отремонтируют 24 дороги общей протяжённостью 27,5 километров. Это наиболее проблемные участки. Онлайн карта наглядно представляет масштаб планов ремонтной кампании, – пояснил мэр столицы Валерий Козлов.

В городском Управлении ЖКХ добавили, что гарантийный срок на все дороги составит пять лет.

Планируется, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на ремонт дорог в Сыктывкаре ежегодно будут выделяться сопоставимые суммы ежегодно до 2024 года включительно. К этому сроку должно быть приведено к нормативному состоянию 85% улично-дорожной сети города.

В этом году на ремонт дорог в Сыктывкаре будет направлено свыше 446 миллионов рублей, отремонтируют 24 дороги общей протяжённостью 27,5 километров.

Также в преддверии масштабных ремонтных работ Управлением ЖКХ проведено совещание с руководителями крупнейших ресурсоснабжающих организаций по рассмотрению вопроса синхронизации планов ремонта дорог в рамках «БКД» и коммунальных сетей. Представители Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», «Южных электрических сетей» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», «Сыктывкарского водоканала», МКП «Жилкомсервис», «Ростелекома» подписали лист согласования проведения плановых ремонтных работ коммуникаций в сроки, предшествующие ремонту дорог во избежание деформации отремонтированного дорожного полотна в ходе раскопок, за исключением экстренных аварийных случаев.

Прямая ссылка на карту: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1dvIQTT98p5ZJnT4ZnMNzcVmKSsuIWPO0&ll=61.66527411378954%2C50.79710758105966&z=13

*** Целями приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» являются:

1. Приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций (в 2019 г. – 50%, в 2025 – 85%); сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций (в 2019 г. – на 50 % от уровня 2016 г., в 2025 – на 85%);

2. Оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт;

3. Обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU