Школьные уборщицы из Усть-Вымского района отстояли свое право на работу

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-02T11:49:22+03:00

Было установлено, что директор школы вопреки требованиям закона направила уборщицам уведомления о предстоящем возможном увольнении в связи с сокращением. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Прокуратура Усть-Вымского района на основании коллективного обращения уборщиц одной из школ района проверила исполнение трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Было установлено, что директор школы вопреки требованиям закона направила уборщицам уведомления о предстоящем возможном увольнении в связи с сокращением.

Основанием для сокращения послужили рекомендации нормативов численности обслуживающего персонала, утвержденные администрацией района. При этом работодателем не были учтены требования статей 159 и 162 Трудового кодекса РФ, согласно которым применение в муниципальном учреждении норм труда (нормативы численности, нормы выработки, времени и другие нормы) возможно только в том случае, если такие нормы введены локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения представительного органа работников.

Установлено, что на момент направления уборщицам указанных уведомлений и по настоящее время локальные нормативные акты, предусматривающие введение или пересмотр норм труда, в том числе нормативы численности уборщиц, в установленном законом порядке школой не принимались. По этой причине основания для сокращения уборщиц отсутствовали.

С целью недопущения незаконного увольнения уборщиц прокурор района объявил директору школы предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Незаконные уведомления работников о предстоящем увольнении были отозваны работодателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU