2019-04-02T14:02:09+03:00
Происшествия

В Коми бывший заместитель сити-менеджера Артеев освобожден от наказания

Ему вменялась в вину превышение должностных полномочий
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: https://komi.er.ruФото: https://komi.er.ru
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Сегодня в Сыктывкаре вынесен приговор бывшему первому заместителю руководителя администрации Корткеросского района Александру Артееву. Бывший муниципальный чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в 2012 году Артеев контролировал реализацию муниципальной программы "Чистая вода на 2011 - 2017 годы" при строительстве водозаборных сооружений в селе Большелуг Корткеросского района. Объект возводил ОАО "Бурводстрой". Подрядчики представили в районную администрацию заведомо ложные сведения о затратах и фактически выполненных работах. Фигурант знал об этом, но подписал 12 актов о приемке работ и направил их на оплату. Таким образом "Бурводстрой" получил деньги за фактически невыполненные работы. Ущерб муниципальному бюджету составил 8 миллионов рублей.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимый не признал. Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Однако от наказания Артеев был освобожден с учетом срока давности совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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