К реконструированному аэропорту в Соколовке планируют пустить поезда
Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры столицы Коми в 2019-1930-х годах между Сыктывкаром и аэропортом в местечке Соколовка будут курсировать поезда, сообщает БНК.
Предполагается, что ныне обветшавший аэропорт Соколовка, который стал памятником заброшенности, начнут восстанавливать в ближайшие годы. Старый аэропорт в черте города планируют закрыть, а опустевшее место застроить многоэтажными домами и коттеджами.
Связывать столицу Коми и аэропорт в Соколовке будут не только автобусы, но и поезда. Для этих целей восстановят ныне заброшенную железную дорогу к аэропорту. Планируется, что новая воздушная гавань будет рассчитана на перевозку 600 пассажиров в час. Аэропорт в Соколовке станет важным транспортным узлом и будет принимать российские и зарубежные суда.
Отметим, что аэропорт в Соколовке начали строить в 1982 году. Активная фаза строительства прекратилась в 90-е годы, когда сократилось финансирование. Окончательно стройка прекратилась в 2000-е годы. Глава Коми Сергей Гапликов неоднократно говорил, что аэропорт надо восстановить. Конкретные шаги начались только в феврале этого года, когда правительство Коми заключило соглашение с ООО «Новапорт Холдинг». Эта компания выразила готовность вложить деньги в строительство необходимой инфраструктуры аэропорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU