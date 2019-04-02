2019-04-02T15:01:43+03:00
Общество

Синоптики Коми рассказали о погоде на апрель

Температура воздуха будет выше многолетних показателей на 2-4С
Ольга СОЛОВЕЙ
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Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 70-120% от средних многолетних значений.Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 70-120% от средних многолетних значений.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В наступившем апреле температурный фон предполагается выше среднего многолетнего на 2-4С. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 70-120% от средних многолетних значений, сообщает Коми ЦГМС.

Предполагается, что в течение апреля погода над нашей территорией будет формироваться под чередующимся влиянием процессов циклонического характера и полей повышенного атмосферного давления. Из-за этого облачная с осадками погода будет чередоваться с малооблачными сухими днями.

Температурный фон в первую половину месяца будет выше климатической нормы, во вторую — близкий к ней. Температура днем будет достигать 2...7С, в отдельные дни 8...15С. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах -5...+1С, в отдельные ночи возможно понижение до -7...-12С.

На крайнем северо-востоке температура днем составят -4...+1С, в отдельные дни будет не выше -10С. Преобладающие ночные температуры воздуха составят -5...-12С, в отдельные ночи возможно понижение до -22С.

Во второй половине апреля на реках юга республики начнется разрушение льда — в ледовом покрове появятся закраины, промоины. На отдельных участках рек лед будет таять на месте, начнется ледоход. На реках севера в апреле сохранится зимний режим. Условий для раннего начала пожароопасного периода нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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