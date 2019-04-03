2019-04-03T10:04:14+03:00
Общество

В Ухте из пылающей квартиры вынесли 76-летнюю бабушку, которая умерла на руках у врачей

Причины пожара не установлены
Алиса КОЗЛОВА
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Причины пожара не установленыПричины пожара не установленыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчерашним вечером в Ухте произошел пожар, в результате которого погибла престарелая пенсионерка 76 лет. Пожарные вынесли пожилую женщину из горящей квартиры, и она умерла на руках у врачей.

Трагическое происшествие случилось в ухтинском поселке УРМЗ. В пятиэтажке на улице Печорской произошло возгорание в квартире на последнем этаже. Тревожный звонок в диспетчерскую противопожарной службы поступил в 19:04. Пожарные расчеты прибыли на место пожара через шесть минут. Дверь в квартиру была закрыта. Огнеборцам пришлось применить силу, чтобы войти в дом. Внутри пожарные обнаружили пожилую женщину, на тот момент она была еще в сознании. Спасатели вынесли ее на свежий воздух и передали врачам. Престарелая женщина умерла на руках у медиков.

Силами огнеборцев из дома были эвакуированы 11 человек.

Причины пожара пока не установлены.

Об этом "Комсомолке" сообщили в Управлении МЧС России по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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