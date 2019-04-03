У ФСБ Коми новый руководитель
Указом Президента Российской Федерации новым начальником Управления ФСБ по Республике Коми назначен Владимир Щугровский. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по РК.
Он имеет два высших образования. Окончил Вологодский политехнический институт, Северо-Западную академию государственной службы.
В органах безопасности с 1995 года, прошел путь от оперативного сотрудника до начальника подразделения УФСБ России по Вологодской области.
С 2011 по 2014 год служил заместителем начальника УФСБ России по Курской области. В 2014 году в связи с продвижением по службе был назначен первым заместителем начальника Регионального УФСБ России по Архангельской области. С июля 2016 года возглавлял УФСБ России по Республике Тыва. Имеет государственные и ведомственные награды.
Генерал-майор Демьянишников С.А., ранее возглавлявший УФСБ России по Республике Коми, в порядке продвижения по службе назначен на вышестоящую должность в Центральный аппарат ФСБ России.
ИСТОЧНИК KP.RU