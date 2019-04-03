2019-04-03T17:43:56+03:00
Общество

В Сыктывкаре директор гимназии искусств наказан за котлеты с плесенью и пирожки с металлом

В столовой теперь установлены видеокамеры
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: ОНФ в КомиФото: ОНФ в Коми
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В Сыктывкаре за инцидент с порченными продуктами привлекли к административной ответственности директора и заведующего производством гимназии искусств имени Ю.А.Спиридонова. Об этом активистам Общероссийского народного фронта сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора РК Владимир Курбатов. Напомним, что именно представители ОНФ обратили внимание надзорного ведомства на низкое качество питания в гимназии: учащихся кормили котлетами с плесенью и пирожками с металлическими предметами.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что после обращения активистов ОНФ в Коми в гимназии искусств провели внеплановую проверку. Ревизия, в частности, выявила нарушение условий хранения скоропортящихся продуктов.

Активисты Народного фронта вмешались в ситуацию после жалоб родителей учащихся. По словам граждан, работники столовой на протяжении долгого времени игнорировали замечания и нарушали санитарно-гигиенические нормы хранения и приготовления продуктов.

«Случай с плохим качеством питания детей в одном из ведущих образовательных учреждений в Коми, гимназии искусств, показал, что в сфере питания детей в регионе далеко не все в порядке. Общественники в настоящий момент проводят мониторинг питания детей в школах и детских садах по всей Республике», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Теперь за порядком в столовой следят видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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