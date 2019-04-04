В Коми судебные приставы арестовали две баржи

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-04T09:41:41+03:00

Каждая оценена почти в 3 миллиона рублей

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Отдел судебных приставов Печоры ведет сводное исполнительное производство о взыскании 12 млн рублей налогов и сборов с АО «Печорский судостроительный завод». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Республике Коми.

Так как требование федеральной налоговой службы не было исполнено в установленный для добровольного исполнения срок, судебный пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1 млн 700 тысяч рублей и арестовала все имущество должника – от сейфов и гидромассажной ванны до здания радиоцеха и земельного участка.

Среди арестованного имущества – две баржи для перевозки нефтепродуктов и генеральных грузов. Каждая предварительно оценена в 2 млн 960 тысяч рублей.

Плавсредства и другое арестованное имущество вверены должнику, который предупрежден судебным приставом, что в случае растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи арестованного имущества он будет привлечен привлечён к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU