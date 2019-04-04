В Сыктывкаре в гимназии искусств металл в пирожки попал из ветхой мясорубки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-04T12:31:00+03:00

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Скандальный случай в столовой Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А.Спиридонова, где были обнаружены котлеты с плесенью и пирожки с металлическими предметами вызвал резонанс в обществе. После того, как родители подняли тревогу, в учебное заведение нагрянули эксперты с проверками: ревизию провели специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и чиновники минобраза Коми.

Специалисты министерства выявили нарушения в работе столовой. В частности, чиновники выяснили, как металлические предметы попали в выпечку. Все дело было в старой мясорубке. Ветхое оборудование пришло в негодность, кусочки деталей незаметно для поваров оказались в пирожках. Технику изъяли и уже организовали закупку новой мясорубки.

Стоит отметить, что чиновники не нашли подтверждений жалобам о том, что детей кормили котлетами с плесенью.

По итогам проверок руководство гимназии привлечено к административной ответственности. Напомним, что теперь за порядком на кухне и в столовой гимназии следят видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU