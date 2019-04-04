В сыктывкарской школе срочно эвакуировали детей
Сработала пожарная сигнализация
Для учеников прошла внеплановая "перемена".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в столице Коми в школе №21 примерно в 11 часов сработала пожарная сигнализация. Всех учащихся и учителей в оперативном порядке эвакуировали из здания учебного заведения.
В управлении МЧС по Коми, "Комсомолке" сообщили, что противопожарная сигнализация сработала в спортивном зале. После чего по всем этажам через громкоговорители была объявлена срочная эвакуация. Однако проверка не выявила признаков возгорания. Занятия в школе продолжились.
ИСТОЧНИК KP.RU