В сыктывкарской школе срочно эвакуировали детей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-04T13:53:31+03:00

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Сегодня в столице Коми в школе №21 примерно в 11 часов сработала пожарная сигнализация. Всех учащихся и учителей в оперативном порядке эвакуировали из здания учебного заведения.

В управлении МЧС по Коми, "Комсомолке" сообщили, что противопожарная сигнализация сработала в спортивном зале. После чего по всем этажам через громкоговорители была объявлена срочная эвакуация. Однако проверка не выявила признаков возгорания. Занятия в школе продолжились.

ИСТОЧНИК KP.RU