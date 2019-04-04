В Сыктывкаре мусор будут убирать машины «Божья коровка» и «Бродвей»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-04T16:31:24+03:00

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На борьбу с сыктывкарской грязью вышла инновационная машина - ЭД 244КМ на базе КАМАЗ-53605-А5, которую в народе ласково прозвали «божья коровка». Уборочное авто со скромным названием «Бродвей» тоже присоединилось к стройному ряду специализирванных машин, сообщает мэрия.

«Божья коровка» настоящий терминатор в сфере очистки мусора в городе. Машина одновременно выполняет несколько операций - сдвигает мусор в лоток, увлажняет зону уборку и грузит отходы в бункер для дальнейшей утилизации. Главная гордость машины, которая будет стоять на страже чистоты столицы Коми, беспыльная технология. «Божья коровка» универсальна, так как может чистить мусор и грязь летом, и снег - зимой.

Это не единственное чудо техники, которое дебютирует на улицах Сыктывкара. Сейчас в столице Коми проходит монтаж новой уборочной машины элеваторного типа «Бродвей». Этому авто не страшны неровности дороги и выбоины, а его механическая щетка выметает мусор из самых труднодоступных зон. Машина оснащена продуманной системой орошения, которая позволяет снизить пылеобразование в несколько раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU