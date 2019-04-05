Совет ректоров Коми выступил за перенос выборов руководителя СГУ имени Питирима Сорокина

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-05T08:41:32+03:00

На заседании совета ректоров неожиданно отклонили все кандидатуры кроме Ольги Сотниковой Фото: Дарья ЮДИНА

По какой причине это произошло, неизвестно

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В Сыктывкаре в конце марта в СГУ имени Питирима Сорокина браво стартовала процедура выборов ректора. Все шло к тому, что вуз впервые за четыре года обретен руководителя без приставки врио. Однако неожиданно совет ректоров потребовал перенести выборы. По какой причине, неизвестно, сообщает «7x7».

27 марта ученый совет вуза утвердил список кандидатов на должность ректора. Следующий этап согласования - совет ректоров, который прошел в понедельник, 1 апреля. На заседании неожиданно отклонили все кандидатуры кроме Ольги Сотниковой - нынешнего врио руководителя вуза. Копию решения 3 апреля опубликовал в Facebook доцент кафедры журналистики СГУ Алексей Бешкарев.

- Совет ректоров ходатайствовал о переносе выборов: четыре голоса за, два — против, четыре — воздержались. Зачем переносить выборы, в решении совета не говорится, - сообщает источник.

Как сообщили в пресс-центре вуза, решение совета ректоров носит рекомендательный характер. Согласованный список кандидатов на должность ректора члены совета направили в аттестационную комиссию Министерства образования и науки России 3 апреля. Заседание комиссии состоится 16 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU