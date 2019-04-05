В выходные на северо-востоке Коми порывы ветра будут достигать 25 м/с

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-05T10:50:47+03:00

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Устойчивая тёплая погода, которая наблюдается в республике уже в течение месяца, постепенно вернется в климатические рамки, сообщает ЦГМС Коми.

В выходные дни температура воздуха хоть и понизится, но ещё останется выше обычных значений в среднем на 4 градуса. В ночные часы ожидается -2...-7С, в дневные +3...+8С, на крайнем севере ночью до -11С, днем 0...-5С.

Под влиянием скандинавского антициклона на основной территории погода спокойная – переменная облачность, слабый северный ветер и без существенных осадков. А вот на крайнем северо-востоке республики, в зоне действия активного атлантического циклона, в течение всех выходных погодные условия будут неблагоприятными. Здесь ожидается сильный западный ветер порывами 20 — 25 м/с, снег, метель.

ИСТОЧНИК KP.RU