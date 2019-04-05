Сборная Республики Коми выиграла женскую эстафету на чемпионате России

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-05T12:38:55+03:00

Это уже вторая медаль наших спортсменов на этих соервнованиях

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Сегодня, 5 апреля, в Малиновке Архангельской области продолжился чемпионат России по лыжным гонкам. Команда Республики Коми в составе Анастасии Власовой, Ольги Царевой, Виктории Мелиной и Юлии Белоруковой одержала победу в эстафете 4х5 км с результатом 55.59.0, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Второе место у команды Республики Татарстан в составе Светланы Кузнецовой, Ларисы Рясиной, Диляры Сабирзяновой и Анны Нечаевской +3.5 секунды. Третье место у команды Московской области в составе Габриеллы Калугер, Натальи Непряевой, Ольги Яшиной и Кристины Кусковой +29.3 секунды.

- Поздравляю наших девушек с победой! Прекрасное выступление в эстафете и очередные золотые награды в копилку сборной республики. Перед началом гонки лыжницы Коми были в числе главных фаворитов и на финише этот статус полностью оправдали. Сегодня на лыжне была одна команда – во многом это и стало залогом успеха для нашей сборной! Поздравляю и желаю дальнейших успехов!, - прокомментировал успех девушек министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной

Напомним, что для Юлии Белоруковой и Ольги Царевой это уже вторые золотые медали на чемпионате России. 3 апреля их «дуэт» выиграл командный спринт.

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ИСТОЧНИК KP.RU