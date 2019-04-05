2019-04-05T15:36:32+03:00
Общество

Вечный огонь в Сыктывкаре нуждается в срочном ремонте

В мемориальном комплексе разрушаются лестницы
Алиса КОЗЛОВА
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В мемориальном комплексе разрушаются ступениВ мемориальном комплексе разрушаются ступениФото: Алиса КОЗЛОВА
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В Сыктывкаре с приходом весны вновь возникла необходимость отремонтировать мемориальный комплекс "Вечная слава", в народе называемый Вечный огонь. Сегодня утром корреспондент "КП в Коми" увидела, что на памятном месте разрушаются ступени и упали плитки с парапета.

Совсем недавно в СМИ проходила информация об исчезновении с постамента цифры "5" из даты окончания Великой Отечественной войны. Как оказалось, деталь памятника сняли для реконструкции, и сейчас она уже находится на прежнем месте.

Однако серьезного ремонта требуют ступени, ведущие к скульптурной композиции, олицетворящей скорбящих женщин. Сразу несколько ступеней не выдержали зимних морозов и стали разрушаться. По таким ступеням ветеранам и пожилым горожанам подниматься просто опасно. Отметим, что рядом на гранитном парапете, который ограничивает подход к монументу, отвалились несколько плит. Опасности это не представляет, но портит общий вид памятного места.

До 9 мая осталось немного времени, а надо привести в порядок лестницы Фото: Алиса КОЗЛОВА

До 9 мая осталось немного времени, а надо привести в порядок лестницыФото: Алиса КОЗЛОВА

Фото: Алиса КОЗЛОВА

Здесь не хватает нескольких плит Фото: Алиса КОЗЛОВА

Здесь не хватает нескольких плитФото: Алиса КОЗЛОВА

Фото: Алиса КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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