Вечный огонь в Сыктывкаре нуждается в срочном ремонте

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-05T15:36:32+03:00

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В Сыктывкаре с приходом весны вновь возникла необходимость отремонтировать мемориальный комплекс "Вечная слава", в народе называемый Вечный огонь. Сегодня утром корреспондент "КП в Коми" увидела, что на памятном месте разрушаются ступени и упали плитки с парапета.

Совсем недавно в СМИ проходила информация об исчезновении с постамента цифры "5" из даты окончания Великой Отечественной войны. Как оказалось, деталь памятника сняли для реконструкции, и сейчас она уже находится на прежнем месте.

Однако серьезного ремонта требуют ступени, ведущие к скульптурной композиции, олицетворящей скорбящих женщин. Сразу несколько ступеней не выдержали зимних морозов и стали разрушаться. По таким ступеням ветеранам и пожилым горожанам подниматься просто опасно. Отметим, что рядом на гранитном парапете, который ограничивает подход к монументу, отвалились несколько плит. Опасности это не представляет, но портит общий вид памятного места.

До 9 мая осталось немного времени, а надо привести в порядок лестницыФото: Алиса КОЗЛОВА

Фото: Алиса КОЗЛОВА

Здесь не хватает нескольких плитФото: Алиса КОЗЛОВА

Фото: Алиса КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU