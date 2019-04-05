2019-04-05T13:10:31+03:00
Общество

Следователи проводят проверку по факту гибели молодой сыктывкарки от пневмонии

Им предстоит выяснить - виноваты или нет люди в белых халатах в смерти девушки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели сыктывкарки от пневмонии в Эжвинской больнице, сообщили «Комсомолке» в СУ СК по Коми.

26-летняя Юлия Шумилова ушла из жизни в больничной палате Эжвинской больницы 27 марта. Родные девушки утверждают, что в смерти горожанки виновато бездействие врачей: они якобы госпитализировали девушку только тогда, когда спасти ее было уже невозможно. Следователям предстоит выяснить - виноваты или нет люди в белых халатах.

- Эжвинским подразделением следственного отдела по Сыктывкару СУ СК России по Коми по факту смерти 26-летней жительницы района проводится процессуальная проверка, по результатам которой в установленные сроки будет принято решение, - сообщили в СУ СК по Коми.

В детали дела следователи посвящать не стали. Управление прокомментирует эту ситуацию подробно после принятия процессуального решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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