Оперная прима Альфия Коротаева даст концерты в сыктывкарских поселках

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-05T17:18:52+03:00

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Театр оперы и балета Республики Коми организует серию сольных концертных программ заслуженной артистки РФ, народной артистки РК Альфии Коротаевой. С 7 по 21 апреля состоятся концерты вокалистки в домах культуры поселков Краснозатонский и Верхняя Максаковка, Зеленец.

Название концерта «Ласточка вдаль улетала» - строчка из романс композитора- романтика Евы Дель–Акуа. Концертная программа составлена из лиричных, проникновенных номеров, объединенных общей любовью артистки и зрителей к классической музыке. В программу вошли популярные как в прошлом, так и сегодня оперные арии и романсы, легендарные песни, редко исполняемые произведения, стихи поэта Алексея Иевлева.

Ведущая концертной программы солистка театра Антонина Белоброва познакомит зрителей с историей создания музыкальны произведений. В качестве аккомпаниатора певице выступит концертмейстер театра - пианистка Александра Соловьева.

В завершение программы прозвучит любимый многими популярнейший романс А. Алябьева на стихи А. Дельвига «Соловей» – визитная карточка Альфии Коротаевой. В течение Года театра этот проект найдет свое продолжение и в других городах и районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU