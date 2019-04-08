Пасха в Сыктывкаре: расписание крестных ходов

8 Апр 09:57 2019-04-08T09:57:14+03:00

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Пасхальные торжества пройдут в Сыктывкаре 28 апреля. В настоящее время мэрией города совместно с Сыктывкарской и Коми-Зырянской Епархией проводятся подготовительные мероприятия накануне празднования одного из главных христианских праздников – Светлого Христова Воскресения. Мероприятия в этот день пройдут на площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора.

Начнутся пасхальные торжества с крестных ходов, которых в этот день будет шесть:

– От Свято-Вознесенского храма (Кируль, ул. Кирова 79а) – в 11:00;

– От храма Воскресения Христова (подворье Кылтовского монастыря, Октябрьский проспект, 41/1) – в 11:00;

– От храма Покрова Пресвятой Богородицы (район Орбита, улица Тентюковская, 327) – в 11:00;

– От храма Смоленской Божией Матери (м. Давпон, ул. Морозова, 173) – в 10:20;

– От храма благоверного Князя Александра Невского (военный гарнизон, ул. Катаева,20) – в 11:00;

– От храма Рождества Христова (Епархиальное управление, ул. Свободы, 20) – в 11:30.

Праздничный молебен архиерейским чином пройдет на площади перед Свято-Стефановским Кафедральным Собором и в Соборе (ул. Свободы, д. 60) состоится в 12.00 часов.

В полдень у главного собора сыктывкарцев и гостей столицы поздравят Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим и мэр города Валерий Козлов. Затем начнется широкая развлекательная программа, в ходе которой выступят творческие коллективы, развернется праздничная торговля.

ИСТОЧНИК KP.RU