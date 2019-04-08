Чиновники сыктывкарской мэрии взяли на контроль опекунов и попечителей

8 Апр 10:16 2019-04-08T10:24:17+03:00

Надзор и поддержку опекунов и попечителей передали на уровень муниципальной власти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В столице Коми появились государственные подразделения, которым предстоит контролировать и помогать всем тем, кто взял на себя обязательства по опеке и попечительству. Речь идет об управлениях по опеке и попечительству, созданные при сыктывкарской и эжвинской администрации.

Обе структуры действуют уже с 1 апреля. В их обязанности входит надзор за деятельностью граждан и организаций, взявших под свое крыло сирот, недееспособных или частично недееспособных граждан.

- Появление новых управлений связано с тем, что полномочия в области опеки и попечительства переданы с регионального уровня власти на муниципальный, - объяснили «КП в Коми» в администрации Сыктывкара.

Прежде весь функционал выполняли сотрудники министерства труда, занятости и социальной защиты РК. Штатная численность обоих муниципальных управлений составляет 32 единицы, в том числе 7 единиц по Эжвинскому району. Деятельность новых управлений финансируется из регионального бюджета в виде субвенций.

Управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» расположено по адресу: г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.73, приемные дни для граждан: понедельник, четверг с 8.45 до 17.00, вторник с 13.30 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 25-54-28.

Отдел опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» расположен по адресу: г.Сыктывкар, ул.Славы, д.1, приемные дни для граждан: понедельник, среда, четверг с 14.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, тел.409-568.

ИСТОЧНИК KP.RU