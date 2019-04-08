Мама двухлетней Ариши, которая борется с раком, рассказала о состоянии дочери

8 Апр 13:53 2019-04-08T13:53:02+03:00

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В феврале этого года родители двухлетней Арины Горбачевой узнали о страшном диагнозе дочери. У малышки обнаружили нейробластому, которая требовала срочного лечения. Сначала ребенка хотели везти в Израиле, затем в Южной Корее. Но в итоге семью Горбачевых приняли в московской клинике им Н. Блохина.

Анастасия Горбачева рассказала неравнодушным людям, которые с замирание сердца следят за здоровьем ребенка, о состоянии Арины.

- Состояние нормализовалось. Аришка разговаривает, улыбается. У ребенка хороший аппетит, но приходится кормить понемногу, так как каждый день у малышки химиотерапия и от переедания ей может стать плохо, - отмечает Анастасия. - 3 раза в день берут анализы и пока все хорошо!

Девочка по-прежнему лежит в реанимации, скучает по маме и, когда Анастасия приходит ее проведать, не хочет отпускать ее обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU