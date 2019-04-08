В Ухте пропала молодая женщина, ее ищут уже неделю
В Ухте пропала без вести 33-летняя Анна Семяшкина, сообщают в поисковом отряде «Георгиевские волонтёры».
По информации отряда со ссылкой на полицию Ухты, девушка ушла из дома 1 апреля в 19.00 вечера. Уже неделю о её местонахождении неизвестно. Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить в полицию.
Приметы:
Рост 150-155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы каштановые, ниже плеч, глаза голубые. Была одета в куртку по пояс. Верх куртки чёрный, внизу - изображения полевых цветов белого цвета. На девушке были тёмно-синие джинсы и резиновые сапоги.
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ИСТОЧНИК KP.RU