Возле Печоры МАЗ провалился под лед

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-08T16:26:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 апреля, в 14.15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на ледовой переправе через реку Печора провалился под лёд автомобиль марки МАЗ. Переправа соединяет между собой поселок Озёрный и город Печора, толщина льда на переправе – 125 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми

Водитель проигнорировал знак грузоподъемности в пять тонн. Сама машина весит примерно 10 тонн. Сейчас на месте работает техника, которая вытаскивает фуру. Движение на второй полосе переправы сохранено. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент прорабатывается вопрос по уменьшению грузоподъёмности на данном участке до 3 тонн.

Сотрудники ГИМС рекомендуют жителям и гостям Республики Коми пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами.

ИСТОЧНИК KP.RU