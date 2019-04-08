В Сыктывкаре вновь подорожал бензин

8 Апр 17:44 2019-04-08T20:37:55+03:00

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В столице Коми вновь поднялись цены на автомобильное топливо. На заправках «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» подорожал бензин АИ-92 с 42 рублей 29 копеек до 42 рублей 54 копеек за один литр. Марка АИ-95 поднялась в цене на 25 копеек до 44 рублей 88 копеек. Дизельное топливо пока стоит по-прежнему 49 рублей 12 копеек за литр. Об этом "КП в Коми" сообщили на одной из АЗС данной компании.

На остальных автозаправочных станциях стоимость бензина пока удерживается на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU