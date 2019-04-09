В Коми пожарные почти 40 минут тушили горящий поезд
В огне никто не пострадал
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Вчера в Княжпогостком районе на станции Иоссер загорелся локомотив. Сигнал о возгорании поступил на пульт противопожарной службы примерно 9 часов 20 минут. Через три минуты к пылающему "паровозу" прибыли пожарные расчеты: одна автоцистерна и четыре пожарных.
Примерно через 40 минут, к 10 утра, огонь был потушен. Стихия повредила около 20 квадратных метров локомотива. В Управлении МЧС России по РК предполагают, что возгорание возникло в связи с неисправностью механических узлов локомотива. Не исключено, что загорелся двигатель.
Пострадавших и погибших нет. Виновники происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU