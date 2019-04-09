В Усинске 12-летняя девочка покалечилась, катаясь на «ватрушке»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-09T13:30:00+03:00

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В Усинске 12-летняя девочка каталась на «ватрушке» и ударилась головой о дерево. Местные врачи приняли решение, что подростка нужно срочно госпитализировать в Сыктывкар. Ребенка доставили в столицу Коми вертолетом санавиации. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, сообщили «Комсомолке» в Минздраве по Коми.

Травмированную девочку доставили из Усинска в Сыктывкар еще 31 марта. С тех пор прошло уже почти две недели, и медики делятся утешительными прогнозами:

- Девочка находится в нейрохирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, - сообщили в Минздраве по Коми.

Отметим, что совсем недавно самолетом санавиации из Санкт-Петербурга в столицу Коми доставили тяжелобольную Алену Цыпанову, которая стала инвалидом после плановой операции.

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Остальные пострадавшие в ДТП находятся в Ухтинской больнице №1 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU