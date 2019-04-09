2019-04-09T13:31:57+03:00
Происшествия

В Эжве осужден вор, ограбивший покойника

Суд приговорил его с исправительным работам
Алиса КОЗЛОВА
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Пока родственники оплакивали покойного, сотрудник ритуальной службы успел снять с трупа ювелирные украшения.Пока родственники оплакивали покойного, сотрудник ритуальной службы успел снять с трупа ювелирные украшения.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Эжве осужден сотрудник ритуальной службы, ограбивший покойника. Мужчина снял с остывшего тела кольцо, цепочку и крестик.

Преступление было совершено на квартире покойного. Родственники умершего вызвали в свой дом работников организации, оказывающей ритуальные услуги. Те должны были вывезти труп в морг. Фигурант уже тогда положил глаз на ювелирные украшения на трупе. Он умышленно не внес в карту сантранспорта сведения о ценных вещах на покойнике.

Уже около здания морга, пока никто не видит, воришка снял с покойного золотое кольцо, серебряную цепочку и серебряный крестик. Супруге умершего был нанесен значительный материальный ущерб.

Суд признал вора виновным и приговорил к 360 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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