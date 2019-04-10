В Усогорске осужденный за избиение жены вновь взялся за старое

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-10T10:18:35+03:00

И теперь он отправится на 2 года в колонию

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В поселке Усогорск осужден мужчина, избивавший экс-супругу и 15-летнюю падчерицу. Для фигуранта это рецидив, три года назад он уже был привлечен к уголовное ответственности за аналогичное преступление.

Домашний тиран не смог выйти на путь исправления. Судом установлено, что прошлым летом он систематически избивал и оскорблял бывшую жену и ее дочку-подростка. Об истязаниях в полицию сообщили работники скорой помощи, которая дважды приезжала на вызовы. Соседи также не относились с равнодушием к ситуации в семье и вызывали полицию для усмирения дебошира.

Прокуратура Коми уточняет, что в 2016 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев и угроз убийством в отношении супруги.

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ИСТОЧНИК KP.RU