2019-04-10T15:49:39+03:00
Общество

Сыктывкарские мужчины могут подзаработать на тушении пожаров

Формируется реестр добровольцев
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре добровольцы могут пойти тушить пожарыВ Сыктывкаре добровольцы могут пойти тушить пожарыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сыктывкарцев приглашают поработать на тушении природных пожаров, сообщает пресс-служба администрации города. Формированием реестра желающих занимается городское Управление по делам ГО и ЧС. В случае необходимости, граждане будут привлекаться к тушению пожаров в окрестностях Сыктывкара в летний период 2019 года по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Договоры ГПХ будут заключаться с «Коми лесопожарным центром». В соответствии с договором, оснащение инвентарем, продуктами питания, полевым имуществом, а также выполнение норм по охране труда будет являться обязательством исполнителя. При этом соответствующие расходы будут заложены в выплаты за выполненную работу.

Контактный телефон для записи в реестр - 21-45-07.

В "Коми лесопожарном центре" "КП-Коми" сообщили, что примерно добровольцы будут получать по 250 рублей в час. Записаться могут только мужчины от 18 до 60 лет. Сейчас идет формирование реестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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