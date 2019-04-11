В Коми установлен виновный в гибели рабочего под ковшом экскаватора

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-11T10:17:46+03:00

Во время ремонта экскаватора ковш самопроизвольно упал с высоты и придавил рабочего. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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В Коми трудинспекция завершила расследование трагедии, которая произошла два месяца назад в Усинске. Тогда рабочего придавило ковшом экскаватора.

Несчастный случай произошел 6 февраля. Мужчина ремонтировал экскаватор, и вдруг ковш упал на него. Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.

Государственная инспекция труда в РК провела расследование инцидента и установила причины трагедии. Оказалось, что в ходе ремонтных работ были нарушен технологический процесс.

Ответственность за гибель рабочего возложена на индивидуального предпринимателя Становкина Василия. Трудинспенспекция выдала ему предписания об устранении нарушений и пригласила его на составление протокола об административном правонарушении. Предпринимателю грозят штрафы, согласно ч. 1 ст. 5.27, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU