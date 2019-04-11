До "Сыктывкарса тулыс" остался один день

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-11T11:38:29+03:00

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Уже завтра вечером в столице Коми начнется традиционный фестиваль "Сыктывкарса тулыс". В театре оперы и балета с 18:30 пройдет вечер балета.

Зритель увидит премьеру сезона одноактный балет "Привал кавалерии". Напомним, спектакль на музыку Ивана Армсгеймера и хореографию Мариуса Петипа на сцене сыктывкарского театра оперы и балета поставила балетмейстер-реставратор Наталья Воскресенская.

Праздник музыки и танца продолжат "Вариации на тему рококо" на музыку Петра Ильича Чайковского в постановке главного балетмейстера театра Марианны Рыжкиной. Солировать будет приглашенный виолончелист Арсений Котляревский (Москва), танцевать - солисты театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU