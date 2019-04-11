В Инте 63-летний мужчина пытался зарезать бывшую подругу сердца

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-11T12:50:29+03:00

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В Инте оказался на скамье подсудимых 63-летний мужчина. Ему вменяют в вину проникновение в чужую квартиру и покушение на убийство.

Подозреваемый после нескольких лет отношений расстался со своей 53-летней возлюбленной. Инициатором расставания была женщина. Но его любовь на этом не закончилась. Много раз мужчина пытался вернуть расположение женщины, но все попытки оказались безуспешными.

Тогда он решил лишить ее жизни. В одну из декабрьских ночей злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с помощью деревянной лестницы поднялся к окну кухни и, разбив стекло, проник в квартиру к подруги сердца. Он несколько раз вонзил в нее нож. Окровавленная женщина смогла выбежать из квартиры и позвала на помощь соседей.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, и она осталась жива. А вот ее бывший сожитель на пике эмоций пытался свести счеты с жизнью. Его также отвезли в медучреждение, где он прошел лечение.

Пылкого влюбленного отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым. В ходе следствия он признал вину и раскаялся в содеянном. Материалы дела переданы в суде, об этом сообщает СУ СК России по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU