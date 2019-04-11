100 волонтеров cо всего мира облагородят дорогу на Маньпупунер

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-11T14:22:30+03:00

Отряд "Северный Урал" будет работать в три смены

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В этом году волонтёрский отряд «Северный Урал» планирует полностью обустроить маршрут «Исток Печоры – плато Маньпупунёр» в Печоро-Илычском заповеднике. В волонтёрском отряде «Северный Урал» работают представители России, Франции, Мексики, Швейцарии и Германии. В их числе подростки от 14 лет, студенты, пенсионеры и просто неравнодушные к проблемам экологии люди.

В летний сезон 2019 года на территории Печоро-Илычского государственного заповедника волонтёрский отряд планирует за три смены завершить обустройство 10-и километрового экологического маршрута заповедника «Исток Печоры – плато Маньпупунёр». За два предыдущих года волонтёры этого отряда построили мосты через Печору и два её притока, уложили 250 метров стланей и более 100 метров мостовых переходов через заболоченные участки тропы.

Первая смена из 15 человек, состоящая, в основном, из ребят Республики Коми, подготовит горный лагерь «Вологодская грань» на границе заповедника к приёму туристов, идущих по горам Северного Урала с перевала Дятлова на плато Маньпупунёр. Волонтёры займутся водоотведением с тропы экологического маршрута, построят мостовые и лестничные переходы в пойме реки Печора.

Фото: пресс-служба Минкульта РК.

Вторая смена волонтёров, большая часть которых из Пермского края, а также других городов России, построит не менее 100 метров мостовых переходов на переувлажнённых участках тропы экологического маршрута.

Третья, международная смена, закончит благоустройство экологического маршрута и подготовит горный лагерь «Вологодская грань» к проведению 4 августа 2019 года ультрамарафона на базе маршрута «перевал Дятлова – плато Маньпупунёр».

Всего в работах в заповеднике и на маршруте от перевала Дятлова до плато Маньпупунёр в 2019 году будет задействовано не менее 100 волонтёров из волонтёрского отряда «Северный Урал».

Напомним, в 2018 году в Республике Коми при поддержке фонда Президентских грантов был обустроен первый, 90 километровый, этап межрегионального маршрута «Единый Урал» от перевала Дятлова до плато Маньпупунёр. В 2019 году сеть горных модулей в Республике Коми, Пермском крае и Свердловской области будет расширена.

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ИСТОЧНИК KP.RU