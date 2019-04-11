В Коми объявлен сезон охоты

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-11T14:53:31+03:00

В Коми приближается время охоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министерство природы Коми обнародовало сроки сезонной охоты. Отметим, что весенняя охота осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь. Весь добычу указанных животных разрешается в течение 10 дней.

Сроки охоты в весенний период могут корректироваться в зависимости от погодно-климатических условий текущего года, а также многолетних данных мониторинга пролета водоплавающих птиц по территории Республики Коми.

Для территорий республики установлены следующие сроки весенней охоты:

- в Прилузском, Койгородском и Сысольском - с 1 мая по 10 мая;

- в Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском районах и в Сыктывкаре - с 5 мая по 14 мая;

- в Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах, а также в Сосногорске Ухте и Вуктыле - с 11 мая по 20 мая;

- в Усть-Цилемском, Ижемском районах, в Печоре и Инте - с 14 мая по 23 мая;

- в Воркуте и Усинске - с 19 мая по 28 мая.

Установлены следующие нормы добычи пернатой дичи (водоплавающей и боровой дичи) в период весенней охоты, на одного охотника:

- утки (селезни) - 5 особей за день охоты;

- гуси - 2 особи за день охоты;

- вальдшнеп - без ограничения;

- глухарь (самцы) на току - 1 особь за сезон охоты;

- тетерев (самцы) на току - 1 особь за сезон охоты.

Подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 14 календарных дней до дня начала сроков охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Получить разрешение можно в Охотуправлении Минприроды Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, или у сотрудников Охотуправления Минприроды Республики Коми в районах и городах, после оплаты государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU