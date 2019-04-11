Внимание: в центе Сыктывкара перекроют улицу

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-11T15:19:00+03:00

Это связано с ремонтными работами

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В связи с проведением земляных работ ОАО «Сыктывкарский водоканал» в районе жилого дома № 61 по улице Орджоникидзе будет ограничено движение транспорта на всей ширине проезжей части с 15 по 25 апреля.

Госавтоинспекция призывает водителей планировать маршрут движения заранее, быть внимательными к требованиям установленных временных дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

ИСТОЧНИК KP.RU