Внимание: в центе Сыктывкара перекроют улицу
Это связано с ремонтными работами
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В связи с проведением земляных работ ОАО «Сыктывкарский водоканал» в районе жилого дома № 61 по улице Орджоникидзе будет ограничено движение транспорта на всей ширине проезжей части с 15 по 25 апреля.
Госавтоинспекция призывает водителей планировать маршрут движения заранее, быть внимательными к требованиям установленных временных дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
ИСТОЧНИК KP.RU