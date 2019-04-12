В Ухте продавщица ювелирного магазина присвоила 190 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-12T11:55:33+03:00

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В Ухте 43-летняя продавщица ювелирного магазина преступным путем "заработала" солидную прибавку к зарплате.

Установлено, что в период с августа по октябрь прошлого года злоумышленница, работая в ювелирном магазине, брала у клиентов деньги, однако в кассу наличные не вносила, а присваивала себе. В результате работодателю был причинен значительный материальный ущерб, сумма которого превысила 190 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемая признала свою вину и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU